Звезда сборной Украины: "Люблю пиво – это для меня как чай?"

В баскетбольную сборную Украины спустя три года возвращается звездный Сергей Гладырь. Свингмен "Монако" – призер Лиги чемпионов и обладатель Кубка Франции – поможет в отборе на ЧМ-2019, в пятницу стартуем матчем со Швецией, а в воскресенье – принимаем в Киеве Турцию.



О возвращении. "Я же не говорил, что заканчиваю со сборной (улыбается). Я хотел приехать и раньше, но не был готов физически. А если я не готов на 100%, то просто не вижу смысла играть. Но я в разговоре с тренером попросил время, чтобы подготовить свое тело. Пообещал: как только буду готов – приеду. И приехал. Звездан Митрович отпустил меня без проблем, он сам тренер сборной и знает, что это такое. Как прошла первая тренировка? Пришел пораньше, чтобы размяться. Мне без разминки уже нельзя — и возраст не тот (29 лет. – Авт.), и колени не те. Но ощущения отличные! Как и не было этих лет без меня".



Об игре сборной. "Во время Евробаскета-2017 я только вернулся после операции и восстановления в Монако, знакомился с командой, поэтому видел, наверное, только одну игру Украины на Европе. По рисунку Викторович (Евгений Мурзин. – Авт.) любит задействовать больших. И это правильно, у нас хорошие большие – играть пик-н-ролл с Пустовым. Играли в быстром нападении. Хорошо бежали. Да, Фесенко будет не хватать, но у нас достаточно больших, чтобы закрыть эту позицию. Феса будет не хватать больше в раздевалке. Ответственности есть и в матче со Швецией, но не нужно себя грузить, мол, обязаны выиграть, и тогда все пойдет легче. С Турцией мандраж какой-то будет, потому что давно не играл дома – последний раз в 2012 года во время отбора на Европу-2013. Но думаю, как только судья подбросит мяч, будет все нормально. Обычно так происходит. Я знаю, как обыгрывать Турцию? Нет, это вопрос не ко мне, это к Мишуле. Это он во всем "виноват". Тогда на чемпионате мира-2014 хорошо, конечно, сыграла вся команда, но Мишула помог больше всех (64:58).



Операция на колене. "Сейчас готов на 90-95%. Но в баскетбольном плане не восстановил ритм и нет еще взрывной скорости. Игр очень много и мало времени, чтобы поработать над собой, но работаю. Тренер пока меня бережет. Но думаю, уже после Нового года буду готов на 100 и более процентов".



О формате отбора на ЧМ. "Для меня, как для человека, которому лето нужно, чтобы восстановится после длинного сезона и залечить травмы – отлично. Но в зрелищности квалификация теряет, ведь всего два-три человека приедут из Евролиги, из НБА – никто. Хотя нам, как нетоповой сборной, это на руку".



Пух Джетер. "Я говорил ему: приезжай, как в Словении походим – а у нас там была традиция: ночью приходили к Джетеру, мол, "Пух, выходи!" Он: куда идем? В Макдональдс. Кто еще идет? Все. Идем! Но его клуб в чемпионате Китая начал очень плохо. Но сказал, что постарается присоединится к нам феврале".



О бросках со своей половины. "Нет, в сборной я так не хочу. Лучше буду с 7 метров бросать и забивать почаще, чем один раз так. А такие мячи заходят один из тысячи. Рекорд подряд забитых "трешек"? 63 забил на тренировке недели две три назад".



О залах. "Я люблю большие залы. На самом деле без разницы, где играть, но не в малом Дворца спорта – когда стены давят, это тяжело. Но бывают такие огромные залы, как в Белграде арена "Партизана". Она вроде и большая, но ощущение, что стены давят сбоку – вот такая сумасшедшая поддержка. Но все – в голове. И твоя игра зависит от того, как ты настроен".



О Звездане Митровиче. "По сравнению с Украиной он изменился. Из-за специфики французского чемпионата. Там есть правило, что нельзя тренироваться больше определенного количества часов в неделю. Соблюдается ли? Когда какой-то французский игрок написал, мол, я тут сильно много тренируюсь, пригрозили тренеру, что оштрафуют. Мне непривычно, конечно, я из Испании приехал, где без разницы – хоть ночью проснешься и идешь тренируешься. Самому, конечно, можно пойти побросать, но таких людей обычно мало (смеется). А Звездан стал спокойнее, чем был в Украине. Даже люди, которые видели его работу раньше, говорят: "Звездан уже не тот" (улыбается). Но все равно может гаркнуть. Для нас украинцев это привычно – югослав есть югослав – а французам тяжело, мол, что происходит и что я сделал не так? А Звездан в эмоциях, в игре постоянно и иногда не контролирует, что говорит. Но после игры извиняется, если кому-то что-то грубое сказал".



О строгости режима в "Монако". "Не тренер должен говорить игрокам, как жить и как себя вести. Если ты профессионал, нужно быть им во всем – режим, восстановление, тренировки. Понятно, что у каждого есть выходной и каждый проводи его по-своему. Я говорю, что могу выпить пива, но нет так, чтобы пить его пока не уснешь на столе, а пойти и расслабиться. Я например, люблю пиво. Это для меня как чай выпить. Вот провел три месяца в Бельгии, попробовал много разных сортов, и понял, что мне очень бельгийское пиво нравится – один-два бокала можно позволить себе за ужином. Не каждый день, но… А режим соблюдать нужно. Главное – здоровый сон, не меньше 8-9 часов. Правильное питание. Хотя какие-то сладости мне не мешают, потому что вес не набираю. А вот многим ребятам нужно каких-то диет придерживаться".



