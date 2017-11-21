Селена Гомес удивила новой прической (ФОТО)

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальных наград American Music Awards-2017.





По красной дорожке возле Microsoft Theater прошлись – Селена Гомес, Хайди Клум, Николь Кидман с супругом Китом Урбаном, Пинк, Деми Ловато, Леди Гага, Сиара, Эшли Симпсон и многие другие знаменитости.





Селена Гомес, которая возобновила роман с Джастином Бибером, появилась на публике с новой прической – артистка перекрасилась в блондинку.

Для выхода в свет Гомес выбрала ультракороткое кожаное платье от Coach. Артистка продемонстрировала стройные ножки.









Фото: AFP









Фото: AFP





Напомним, Селена Гомес сильно похудела за последнее время. Согласно СМИ, с сентября Селена сбросила как минимум 13 килограммов и теперь выглядит стройнее, чем когда-либо. Фанаты бьют тревогу и опасаются за состояние здоровья поп-исполнительницы, которая не так давно перенесла трансплантацию почки.





"Обычно вес пациентов, недавно перенесших пересадку почки, становится больше. Это связано с тем, что после операции они, наконец, могут забыть о жестких ограничениях в питании и позволить себе более разнообразный рацион", — делится опытом специалист.



