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24 декабря 17, 10:29
Пугачева отметила годовщину свадьбы с Галкиным на съемках
Пугачева, Галкин
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Пугачева отметила годовщину свадьбы с Галкиным на съёмках «новогоднего огонька»
Алла Борисовна все-таки решила не отказываться от праздничных эфиров.

Две недели назад вся пресса обсуждала очередную «сенсацию»: Алла Пугачева, обидевшись на критиков прошлогодних «новогодних огоньков», отказалась от праздничных съёмок.

Сама Алла Борисовна (мы попытались проверить эту новость, связавшись с певицей) оставила без комментария эти сплетни.

Только директор певицы Елена Чупракова сказала два слова, мол, скорее всего, новогодняя ночь пройдёт для россиян с привычным оливье, но без любимой певицы.

Знакомые артисты были более словоохотливы. Они рассказали «КП», мол, Пугачева не хочет сниматься, поскольку не записала в уходящем году новых песен.


Новые песни у Пугачевой есть, и она готова их исполнить Фото: Евгения ГУСЕВА

Оказывается, все-таки песни у артистки есть. И Аллу Борисовну мы увидим в новогоднюю ночь. 

В минувшую субботу (кстати, в шестую годовщину своей свадьбы с Галкиным - ред.) певица снялась для новогодней ночи Первого Канала. Номер с участием звезды снимали в центре Москвы, в одном шикарном отеле. Съёмки певицы назначены и на воскресенье. Об этом сообщается в базе поиска актёров массовых сцен. Мол, ищем для новогоднего номера Аллы Пугачевой красивых людей (строго до 35 лет - ред.), оплата приличная - 900 рублей за дневную съёмку и 1300 рублей за ночную переработку.
 
В сети появилось объявление о съемках новогоднего номера с Пугачевой


Для участия в номере требуются люди не старше 35 лет



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Максим Галкин: "Алла не споет на Новый год? Не верьте слухам!

В этом году у Максима Галкина вышло три телепроекта, и все они на верхних строчках рейтингов. «Лучше всех!», «Старше всех!» и «Сегодня вечером», где Максим работает в паре с Юлией Меньшовой. 

Источник: kp.ru
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