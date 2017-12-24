Пугачева отметила годовщину свадьбы с Галкиным на съемках

Алла Борисовна все-таки решила не отказываться от праздничных эфиров.





Две недели назад вся пресса обсуждала очередную «сенсацию»: Алла Пугачева, обидевшись на критиков прошлогодних «новогодних огоньков», отказалась от праздничных съёмок.





Сама Алла Борисовна (мы попытались проверить эту новость, связавшись с певицей) оставила без комментария эти сплетни.





Только директор певицы Елена Чупракова сказала два слова, мол, скорее всего, новогодняя ночь пройдёт для россиян с привычным оливье, но без любимой певицы.





Знакомые артисты были более словоохотливы. Они рассказали «КП», мол, Пугачева не хочет сниматься, поскольку не записала в уходящем году новых песен.









Новые песни у Пугачевой есть, и она готова их исполнить Фото: Евгения ГУСЕВА





Оказывается, все-таки песни у артистки есть. И Аллу Борисовну мы увидим в новогоднюю ночь.





В минувшую субботу (кстати, в шестую годовщину своей свадьбы с Галкиным - ред.) певица снялась для новогодней ночи Первого Канала. Номер с участием звезды снимали в центре Москвы, в одном шикарном отеле. Съёмки певицы назначены и на воскресенье. Об этом сообщается в базе поиска актёров массовых сцен. Мол, ищем для новогоднего номера Аллы Пугачевой красивых людей (строго до 35 лет - ред.), оплата приличная - 900 рублей за дневную съёмку и 1300 рублей за ночную переработку.

В сети появилось объявление о съемках новогоднего номера с Пугачевой









Для участия в номере требуются люди не старше 35 лет













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