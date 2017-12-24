Песков и Киркоров с детьми на премьере шоу Руслан и Людмила

Девять месяцев олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым готовила ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Главные роли в постановке играют -Татьяна Навка (Людмила) и Петр Чернышёв (Руслан).

Плюс ко всему, в шоу участвует множество звёзд фигурного катания.

Шоу получилось действительно волшебным: знаменитая говорящая голова поверженного Черномором рыцаря, 3D проекции, полёты (Татьяна летала над ареной, ухватившись за бороду колдуна - ред.), яркие костюмы.

Руслан и Людмила: Татьяна Навка и Петр Чернышёв Фото: Фролов

Звёздный партер ломился от гостей: Филипп Киркоров со своими наследниками (король поп-сцены подарил свой голос Черномору), Ани Лорак с дочкой Софией(голос Людмилы), политик Валентина Матвиенко, Николай Басков, Артём и Анна Михалкова с детьми, Вячеслав Фетисов с женой Ладой, кутюрье Валентин Юдашкин с семьёй, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда с Мариной Анисиной, дочь Ирины Хакамады с женихом и многие другие.





Ну и конечно же, семья Татьяны Навки: старшая дочь чемпионки 17-летняя Александра, сестра Наталья и муж спортсменки, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков с 3-летней дочерью Надей и сыном Михаилом.

Дмитрий Песков с дочерью Надей и детьми Филиппа Киркорова Фото: Фролов

После первого акта Дмитрий Песков был краток.

- Пока говорить ничего не буду, прошёл только первый акт, сейчас антракт. Будем держать кулаки. Пока страшно что-то говорить, надо дождаться конца спектакля. Я очень люблю свою жену. Я желаю ей, чтобы все было хорошо! - признался Дмитрий Песков.





Филипп Киркоров со своими наследниками и Валентин Юдашкин с семьёй Фото: Михаил Фролов

- Великолепный спектакль. Я счастлива, что мой голос является частью этого шоу. Мы с дочерью переговаривались во время спектакля, София слышала мой голос, переживала за нашу Людмилу, когда ее украл Черномор. Думаю, для дочери это шоу будет одним из самых ярких детских воспоминаний, - поделилась после спектакля Ани Лорак.





- Анечка, спасибо, милая! Я летаю под твой голос, - поблагодарила Лорак Татьяна Навка.

- Танюша и Петя прекрасно катались. Рада была увидеть своих друзей в непривычных образах. Понравились очень и Маргарита Дробязко, Повилас Ваганас, Витя Петренко. А какие спецэффекты! Все просто супер! - высказалась о спектакле фигуристка Марина Анисина.



