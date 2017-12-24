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24 декабря 17, 22:41
Настя Каменских сменила вид транспорта (ФОТО)
Известная украинская певица и судья шоу “Х-фактор-8“ Настя Каменских рассказала своим поклонникам, что ей пришлось спуститься в метро.
На личной страничке в соцсети звезда опубликовала селфи, которое сделала в киевском метро, и сообщила, что этот вид транспорта остается самым быстрым.
социальная сеть Instagram
Кадр Настя Каменских подписала так:
"Вчера пол дня передвигалась на метро. Лучше и быстрее транспорта в мире не найти."
Источник: ivona