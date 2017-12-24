Настя Каменских сменила вид транспорта (ФОТО)

Известная украинская певица и судья шоу “Х-фактор-8“ Настя Каменских рассказала своим поклонникам, что ей пришлось спуститься в метро.





На личной страничке в соцсети звезда опубликовала селфи, которое сделала в киевском метро, и сообщила, что этот вид транспорта остается самым быстрым.









социальная сеть Instagram





Кадр Настя Каменских подписала так:





"Вчера пол дня передвигалась на метро. Лучше и быстрее транспорта в мире не найти."







