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24 декабря 17, 22:41
Настя Каменских сменила вид транспорта (ФОТО)
Настя Каменских
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Знаменитости продолжают пересаживаться из своих уютных авто в метро.
Известная украинская певица и судья шоу “Х-фактор-8“ Настя Каменских рассказала своим поклонникам, что ей пришлось спуститься в метро.

На личной страничке в соцсети звезда опубликовала селфи, которое сделала в киевском метро, и сообщила, что этот вид транспорта остается самым быстрым.


социальная сеть Instagram

Кадр Настя Каменских подписала так:

"Вчера пол дня передвигалась на метро. Лучше и быстрее транспорта в мире не найти."


Источник: ivona
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