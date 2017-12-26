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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 17, 10:44
Селену Гомес обвинили в смерти девочки
Селена Гомес
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Американец Джон Херндон обвинил актрису и певицу Селену Гомес в смерти его 15-летней дочери.
Девушка покончила с собой, посмотрев первый сезон сериала "13 причин почему", исполнительным продюсером которого является Гомес.

"Селена Гомес и Netflix должны понять, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время, и этот сериал может стать триггером", - отметил мужчина.

Херндон намерен судиться со студией из-за того, что уже снят второй сезон сериала.

Известно, что героиней телевизионного шоу является девушка, которая совершила суицид. По сюжету, ее одноклассники после находят кассеты, в которых героиня рассказывает о причинах, заставивших ее решиться убить себя.

Источник: https://kinoafisha.ua
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