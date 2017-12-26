Селену Гомес обвинили в смерти девочки

Девушка покончила с собой, посмотрев первый сезон сериала "13 причин почему", исполнительным продюсером которого является Гомес.





"Селена Гомес и Netflix должны понять, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время, и этот сериал может стать триггером", - отметил мужчина.





Херндон намерен судиться со студией из-за того, что уже снят второй сезон сериала.





Известно, что героиней телевизионного шоу является девушка, которая совершила суицид. По сюжету, ее одноклассники после находят кассеты, в которых героиня рассказывает о причинах, заставивших ее решиться убить себя.



