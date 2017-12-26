Кайли Миноуг прокомментировала свою личную жизнь

Поговаривают, что он изменил Кайли, после чего она отказалась выходить за него замуж.





А в недавнем интервью Кайли Миноуг сообщила, что не хочет выходить замуж. И дала свою оценку тому, почему идет под венец:





Конечно, мне не удалось построить симпатичный семейный домик с белым забором и жить там долго и счастливо, наверное, мне это просто не суждено. Но я все равно склонна рассматривать мою жизнь, как наполовину полный, а не наполовину пустой стакан!





Кайли Миноуг никогда не была замужем. И дело не в том, что она не любит свадьбы, ведь на чужую она бы с удовольствием пошла. А вот задумывать об организации своей она не хочет.



