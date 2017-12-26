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Шоу-бизнес
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26 декабря 17, 10:50
Кайли Миноуг прокомментировала свою личную жизнь
Кайли Миноуг
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Певица и актриса Кайли Миноуг не так давно рассталась с женихом Джошуа Сассом.
Поговаривают, что он изменил Кайли, после чего она отказалась выходить за него замуж.

А в недавнем интервью Кайли Миноуг сообщила, что не хочет выходить замуж. И дала свою оценку тому, почему идет под венец:

Конечно, мне не удалось построить симпатичный семейный домик с белым забором и жить там долго и счастливо, наверное, мне это просто не суждено. Но я все равно склонна рассматривать мою жизнь, как наполовину полный, а не наполовину пустой стакан!

Кайли Миноуг никогда не была замужем. И дело не в том, что она не любит свадьбы, ведь на чужую она бы с удовольствием пошла. А вот задумывать об организации своей она не хочет.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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