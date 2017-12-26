Сын Потапа попробовал свои силы в роли ведущего

В своих социальных сетях он постит видео и делится снимками из своей жизни. Понятное дело вековая аудитория у него – его одногодки)





А теперь Андрей Потапенко решил попробовать свои силы еще и в роли ведущего. Он стал ведущим церемонии награждения "Будущее нации". Она прошла в рамках новогоднего концерта зимы в Национальной опере.





Отметим, что компанию ему Андрею Потапенко составил ведущий Анатолий Анатолич. Он похвалил своего юного коллегу:





Андрей – очень талантливый парень, с которым комфортно работать. Несмотря на свой возраст, у него уже есть опыт, ведь он с самого детства за кулисами и классно импровизирует.





К слову, во время церемонии "Будущее нации" украинские деятели культуры, политики и спорта отметили наградами детей, которые в 2017 году выделились особыми достижениями, а также детей-героев.











