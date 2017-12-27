Кэмерон Диаз задумалась об усыновлении ребенка

Супруги пытались завести ребенка самостоятельно, но это ни к чему не привело. В итоге было решено взять приемного ребенка.





"Они хотят усыновить американского малыша, новорожденного. Оба хотят мальчика и уверены, что ребенок сделает их семью полной. Кэмерон чувствует, что время для этого пришло, она знает, что усыновление займет какое-то время и, конечно, готова ждать", — сообщил источник журналу Life & Style.





По его словам, актриса расспрашивает друзей о детях, об их воспитании, читает книги для родителей и полностью отдалась этому вопросу.



