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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 17, 09:31
Кэмерон Диаз задумалась об усыновлении ребенка
Кэмерон Диаз с супругом
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45-летняя Кэмерон Диаз и 38-летний музыкант группы Good Charlotte Бенджи Мэдден поженились в январе 2015-го.
Супруги пытались завести ребенка самостоятельно, но это ни к чему не привело. В итоге было решено взять приемного ребенка.

"Они хотят усыновить американского малыша, новорожденного. Оба хотят мальчика и уверены, что ребенок сделает их семью полной. Кэмерон чувствует, что время для этого пришло, она знает, что усыновление займет какое-то время и, конечно, готова ждать", — сообщил источник журналу Life & Style.

По его словам, актриса расспрашивает друзей о детях, об их воспитании, читает книги для родителей и полностью отдалась этому вопросу.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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