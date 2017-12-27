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Шоу-бизнес
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27 декабря 17, 09:33
Официальные фото принца Гарри и Меган Маркл
принц Гарри и Меган Маркл
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Кенсингтонский дворец обнародовал первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл, которых ждали многие поклонники королевской семьи, ведь это традиция. В свое время королева Елизавета II и принц Филипп делали предсвадебную фотосессию, принц Чарльз и принцесса Диана, принц Уильям и Кейт Миддлтон...
Однако если ранее фотографии будущих супругов вызывали у общественности восхищение, то на этот раз многие раскритиковали королевские снимки. 

По мнению поклонников, кадры роскошные, но на них принц Гарри и Меган Маркл демонстрируют невероятную близость и сексуальность, а это неподобаещее поведение для членов королевской семьи. В пример критики приводят предсвадебный снимок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на котором они стоят в одном из залов дворца и лишь нежно прикасаются друг к другу. 

Что ж, может быть, фотографии не соответствуют на 100% всем королевским стандартам, но на них есть самое главное - искренность и любовь. 





Источник: https://kinoafisha.ua
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