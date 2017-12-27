Официальные фото принца Гарри и Меган Маркл

Однако если ранее фотографии будущих супругов вызывали у общественности восхищение, то на этот раз многие раскритиковали королевские снимки.





По мнению поклонников, кадры роскошные, но на них принц Гарри и Меган Маркл демонстрируют невероятную близость и сексуальность, а это неподобаещее поведение для членов королевской семьи. В пример критики приводят предсвадебный снимок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на котором они стоят в одном из залов дворца и лишь нежно прикасаются друг к другу.





Что ж, может быть, фотографии не соответствуют на 100% всем королевским стандартам, но на них есть самое главное - искренность и любовь.



















