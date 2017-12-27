После развода Джоли сфокусировалась на образовании для детей

Как рассказал друг актрисы одному из западных таблоидов, Джоли старается дать детям лучшее образование и работает на это.





Стоит отметить, что дети Анджелины и Брэда Питта никогда не ходили в школу – оно и понятно, ажиотаж вокруг этих деток был бы слишком сильным. Поэтому 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс учатся на дому. Проблема их образования лишь в том, что семья часто переезжает с одного места на другое, поэтому привыкнуть к какому-то определенному учителю или режиму они не успевают. Сейчас Джоли, купив новый дом в Лос-Анджелесе, решила осесть там и посвятить себя обучению детей. Как сообщает источник, она выбрала лучших преподавателей, а также лично контролирует процесс обучения. В расписании детей есть математика, чтение, музыка, иностранные языки и даже уроки самообороны.



