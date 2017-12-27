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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 17, 09:42
После развода Джоли сфокусировалась на образовании для детей
Анджелина Джоли
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Несмотря на регулярно всплывающие слухи о том, что Анджелина Джоли вот-вот выйдет замуж за неизвестного миллионера, на самом деле актриса решила полностью сконцентрироваться на своих детях, которых, к слову, совсем не мало.
Как рассказал друг актрисы одному из западных таблоидов, Джоли старается дать детям лучшее образование и работает на это. 

Стоит отметить, что дети Анджелины и Брэда Питта никогда не ходили в школу – оно и понятно, ажиотаж вокруг этих деток был бы слишком сильным. Поэтому 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс учатся на дому. Проблема их образования лишь в том, что семья часто переезжает с одного места на другое, поэтому привыкнуть к какому-то определенному учителю или режиму они не успевают. Сейчас Джоли, купив новый дом в Лос-Анджелесе, решила осесть там и посвятить себя обучению детей. Как сообщает источник, она выбрала лучших преподавателей, а также лично контролирует процесс обучения. В расписании детей есть математика, чтение, музыка, иностранные языки и даже уроки самообороны.

Источник: https://kinoafisha.ua
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