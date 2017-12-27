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Шоу-бизнес
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27 декабря 17, 10:40
Появилось редкое фото юной Амаль Клуни
Амаль Клуни
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До сегодняшнего дня детских или подростковых кадров 37-летней Амаль Клуни, которая полгода назад стала матерью близнецов, в сети не появлялось.
К счастью для поклонников, ситуация изменилась: западные издания разыскали и опубликовали архивный кадр с участием британского юриста.

Групповая фотография была сделана в 1996 году в честь окончания Амаль и ее одноклассниц средней школы. Тогда будущему юристу и жене Джорджа Клуни было всего 17 лет. Скромно одетая ученица школы для девочек Dr Challoner's High позировала среди одноклассниц в красном джемпере (красный джемпер выделял отличников. — Прим. ред.) с распущенными длинными волосами и милой улыбкой на лице.

Кстати говоря, когда Амаль только оканчивала школу, ее муж Джордж Клуни уже был звездой и сердцеедом. Актеру тогда было 35, он снимался в популярном сериале "Скорая помощь" (ER) и встречался с другой студенткой юридического факультета, Селин Балитран, с которой закрутил роман после развода с первой женой Талией Болсам.

После школы Алламудин поступила в колледж Сент-Хью Оксфордского университета. Многие одногруппники вспоминают, что Амаль была трудоголиком:

Ее прозвищем в Оксфорде было Just Cause (законное основание. — Прим. ред.), потому что ее любимой темой для разговора была политика, — рассказал один из друзей Амаль по колледжу.

Усидчивость девушки не прошла даром: Амаль поступила на юридический факультет Нью-Йоркского университета по специальности "Международное право, вопросы экстрадиции и защита прав человека". В 2004 году она начала работать в Международном суде ООН, а через шесть лет заняла должность в юридической компании Doughty Street Chambers.







Источник: https://kinoafisha.ua
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