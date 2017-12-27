Певица Анастасия Приходько рассказала об угрозах в ее адрес

Певица Анастасия Приходько является волонтером и часто посещает в зону АТО. Но не всегда все проходит гладко. И об этом она рассказала в интервью Катерине Осадчей.





Приходько даже призналась, что часто стали поступать угрозы в ее адрес:





Угрожают прострелить голову – это у них как домой не ходи.





Артистка уверенна, что ей угрожают с "ДНР":





Я понимаю, что это из "ДНР" большинство, ибо с "ЛНР" не пишут, вот именно с "ДНР". Ну вот они видят, что я не сдаюсь, наверное поэтому и угрожают.





Но это не повлияет на желание Приходько посещать АТО и поехать в Славянск, на день рождения 95-й бригады:





Мы едем их поздравлять. Я не перестану ездить к ним, потому что это наши ангелы-хранители, благодаря которым мы с тобой здесь стоим и разговариваем. Я обнимала этих ребят, я им в глаза смотрела. Я им сказала, что я с ними буду столько сколько надо, столько сколько смогу. Я от своих слов не отказываюсь, потому что я не предатель.



