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27 декабря 17, 11:05
Александр Педан впервые опубликовал фото со своим сыном
Александр Педан
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Александр Педан поделился трогательным снимком со своими детьми.
Александр Педан год назад стал папой во второй раз. И это стало большой новостью, ведь никто даже не догадывался, что его супруга беременна. Но своего ребенка ведущий ранее не показывал.

В преддверии праздников Александр Педан все же поделился снимком своего сына. Точнее, артист опубликовал трогательное фото со своими двумя детьми. И добавил подпись, где отметил, что любит свою семью:

Ровно год назад у Леры появился братик, а у нас с женой сын Марк. Инуса, спасибо тебе и небу за это чудо. Самое большое достижение моей жизни, это моя семья! Люблю вас.
Александр Педан

Правда, лицо сына Педан не показывает.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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