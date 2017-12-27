Александр Педан впервые опубликовал фото со своим сыном

Александр Педан год назад стал папой во второй раз. И это стало большой новостью, ведь никто даже не догадывался, что его супруга беременна. Но своего ребенка ведущий ранее не показывал.





В преддверии праздников Александр Педан все же поделился снимком своего сына. Точнее, артист опубликовал трогательное фото со своими двумя детьми. И добавил подпись, где отметил, что любит свою семью:





Ровно год назад у Леры появился братик, а у нас с женой сын Марк. Инуса, спасибо тебе и небу за это чудо. Самое большое достижение моей жизни, это моя семья! Люблю вас.

Александр Педан





Правда, лицо сына Педан не показывает.











