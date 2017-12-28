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28 декабря 17, 11:14
Лив Тайлер поделилась фото с отдыха
Лив Тайлер
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Лив Тайлер, судя по всему, в этом году хочет одержать титул самой сексуальной мамочки Голливуда.
Вот уже долго время Лив сосредоточена исключительно на детях: она редко появляется на публике, не снимается для глянца и практически не появляется в кино. Однако такая роль ей, по видимому, немного надоела, и она решила напомнить поклонникам, что является не просто хорошей мамой, но в первую очередь - сексуальной женщиной. 

На минувшей неделе Лив опубликовала серию снимков с откровенной фотосессии, а на днях - поделилась снимками с отдыха. Помим пальм, детей и селфи с супругом, там также есть кадр, на котором видно, что Тайлер загорает на Мальдивах в полпурозрачном купальнике. Что сказать, мама троих детей может быть сексуальной!









Источник: https://kinoafisha.ua
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