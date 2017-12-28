Уилл Смит опубликовал селфи с семьей (ФОТО)

Вероятно, Уиллу очень нравится делиться с поклонниками личными фото и показывать, что он делает, где любит бывать и с кем проводит время. Актер, судя по всему, не выпускал телефон даже во время Рождества, так как вновь порадовал подписчиков новыми кадрами.





На этот раз на фото Смит позирует не сам, и не с коллегами по работе. Впервые Уилл запечатлел на фото свою семью - супругу Джаду Пинкетт Смит, а также сына Джейена и дочь Уиллоу, которые заметно подросли. Вероятно, Рождество соединило многие звездные семьи, и это счастье - что близкие люди смогли найти время и провести его вместе. Кажется, семейству Смит было очень весело!



















