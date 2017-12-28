Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.24
USD
27.95
RUB
0.49
EUR
33.44
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 17, 11:17
Уилл Смит опубликовал селфи с семьей (ФОТО)
Уилл Смит и Джада Пинкетт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На прошлой неделе Уилл Смит присоединился к социальной сети Instagram, и теперь ежедневно постит в сети по несколько снимков.
Вероятно, Уиллу очень нравится делиться с поклонниками личными фото и показывать, что он делает, где любит бывать и с кем проводит время. Актер, судя по всему, не выпускал телефон даже во время Рождества, так как вновь порадовал подписчиков новыми кадрами. 

На этот раз на фото Смит позирует не сам, и не с коллегами по работе. Впервые Уилл запечатлел на фото свою семью - супругу Джаду Пинкетт Смит, а также сына Джейена и дочь Уиллоу, которые заметно подросли. Вероятно, Рождество соединило многие звездные семьи, и это счастье - что близкие люди смогли найти время и провести его вместе. Кажется, семейству Смит было очень весело! 





Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Алла Пугачева поделилась трогательным фото с детьми
Вера Брежнева поделилась фото с мамой (ФОТО)
Жена Алека Болдуина поделилась рождественским снимком
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарядили елку (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка

Последние новости
Рианна рассказала о трагедии в семье
noimageВсе обсуждают непристойную выходку Меган Маркл (ФОТО)
noimageЗвезда "50 оттенков серого" в семейной фотосессии (ФОТО)
noimageЛив Тайлер поделилась фото с отдыха
noimageРождественские снимки семьи Бекхэм (ФОТО)
Лента новостей