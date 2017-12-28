Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.24
USD
27.95
RUB
0.49
EUR
33.44
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 17, 11:26
Звезда "50 оттенков серого" в семейной фотосессии (ФОТО)
Дакота Джонсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
28-летняя звезда фильма "50-оттенков серого" Дакота Джонсон приняла участие в семейной фотосессии для журнала Hollywood Reporter вместе со своей мамой, 60-летней Мелани Гриффит, 68-летним отцом Доном Джонсоном и 87-летней бабушкой Типпи Хедрен.
В интервью журналу Дакота Джонсон призналась, чему ее учили в семье: "Меня учили уважать себя, быть сильной и осторожной, ведь влиятельные мужчины в Голливуде будут готовы сделать что угодно", – сказала актриса.

Известно, что ее бабушка, голливудская актриса Типпи Хедрен, в свое время отказалась от работы со знаменитым режиссером Альфредом Хичкоком. В связи с волной секс-скандалов в Голливуде, 50 лет спустя, Типпи Хедрен решила рассказать о том, как Хичкок угрожал ей и обещал разрушить ее карьеру, если актриса не ответит на его знаки внимания. Так позже и случилось – в последующие годы Типпи почти прекратила сниматься.





Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес нарядили елку (ФОТО)
Ким Кардашьян в рождественской фотосессии (ФОТО)
Виктория Бекхэм поделилась снимком своих детей (ФОТО)
В семье Майкла Дугласа произошло пополнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка

Последние новости
Рианна рассказала о трагедии в семье
noimageВсе обсуждают непристойную выходку Меган Маркл (ФОТО)
noimageУилл Смит опубликовал селфи с семьей (ФОТО)
noimageЛив Тайлер поделилась фото с отдыха
noimageРождественские снимки семьи Бекхэм (ФОТО)
Лента новостей