Звезда "50 оттенков серого" в семейной фотосессии (ФОТО)

В интервью журналу Дакота Джонсон призналась, чему ее учили в семье: "Меня учили уважать себя, быть сильной и осторожной, ведь влиятельные мужчины в Голливуде будут готовы сделать что угодно", – сказала актриса.





Известно, что ее бабушка, голливудская актриса Типпи Хедрен, в свое время отказалась от работы со знаменитым режиссером Альфредом Хичкоком. В связи с волной секс-скандалов в Голливуде, 50 лет спустя, Типпи Хедрен решила рассказать о том, как Хичкок угрожал ей и обещал разрушить ее карьеру, если актриса не ответит на его знаки внимания. Так позже и случилось – в последующие годы Типпи почти прекратила сниматься.



















