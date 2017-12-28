Все обсуждают непристойную выходку Меган Маркл (ФОТО)

Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон 2017-го года, после того как стала невестой принца Гарри. За каждым ее выходом и поступком теперь пристально следит пресса и весь мир.





И вот, во время рождественской службы Меган Маркл дала повод для обсуждений. Она по пути на службу показала язык. Фото Меган Маркл тут же разлетелось в Сети.





Меган Маркл должна помнить о королевских манерах. Пользователи Сети считают, что Меган Маркл позволила себе фривольности.





Королевская семья решила пока проигнорировать это фото. Никаких комментариев и громких высказываний не было.











