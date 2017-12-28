Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.24
USD
27.95
RUB
0.49
EUR
33.44
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 17, 11:41
Все обсуждают непристойную выходку Меган Маркл (ФОТО)
Меган Маркл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Сети появился неожиданный кадр с невестой принца Гарри.
Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон 2017-го года, после того как стала невестой принца Гарри. За каждым ее выходом и поступком теперь пристально следит пресса и весь мир.

И вот, во время рождественской службы Меган Маркл дала повод для обсуждений. Она по пути на службу показала язык. Фото Меган Маркл тут же разлетелось в Сети.

Меган Маркл должна помнить о королевских манерах. Пользователи Сети считают, что Меган Маркл позволила себе фривольности.

Королевская семья решила пока проигнорировать это фото. Никаких комментариев и громких высказываний не было.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
Ещё по теме:
Принц Гарри впервые вышел в свет с Меган Маркл (ФОТО)
Папарацци запечатлели, как принц Гарри целует Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл назначили дату свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл оказались родственниками
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка

Последние новости
Рианна рассказала о трагедии в семье
noimageЗвезда "50 оттенков серого" в семейной фотосессии (ФОТО)
noimageУилл Смит опубликовал селфи с семьей (ФОТО)
noimageЛив Тайлер поделилась фото с отдыха
noimageРождественские снимки семьи Бекхэм (ФОТО)
Лента новостей