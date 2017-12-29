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28 декабря 17, 12:31
Рианна рассказала о трагедии в семье
Рианна
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Стало известно о трагедии, которая произошла в семье знаменитой певицы Рианны.
У нее умер брат. А точнее, 21-летнего двоюродного брата артистки Аллиена застрелили. Это произошло на его родном острове Барбадос.

Рианна сообщила, что брата убили через пару часов после того, как они вместе с ним и родными встретили Рождество:

Покойся с миром, кузен… Не могу поверить, что только прошлой ночью я тебя обнимала! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя.

Рианна написала пост и поставила хэштег под названием "положим конец вооруженному насилию" (#endgunviolence).

Полиция пока не нашла убийцу брата Рианны.





Источник: https://glamurchik.tochka.net
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