Рианна рассказала о трагедии в семье

У нее умер брат. А точнее, 21-летнего двоюродного брата артистки Аллиена застрелили. Это произошло на его родном острове Барбадос.





Рианна сообщила, что брата убили через пару часов после того, как они вместе с ним и родными встретили Рождество:





Покойся с миром, кузен… Не могу поверить, что только прошлой ночью я тебя обнимала! Я не могла подумать, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло твоего тела! Всегда буду любить тебя.





Рианна написала пост и поставила хэштег под названием "положим конец вооруженному насилию" (#endgunviolence).





Полиция пока не нашла убийцу брата Рианны.



















