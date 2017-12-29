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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 17, 20:49
Составлен рейтинг ТОП-100 самых красивых людей в мире
Арми Хаммер
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Ежегодный рейтинг опубликовал сайт TC Candler

На официальном канале развлекательного сайта TC Candler на YouTube опубликованы ролики под названием "100 самых красивых женщин" и "100 самых красивых мужчин" 2017 года. Известно, что рейтинг наиболее привлекательных людей составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков. В 2017 году, самой красивой женщиной была признана модель, певица и актриса Лиза Соберано. На второй позиции оказалась модель Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

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Ким Тхэ Хен. Фото: Instagram

В ТОП-5 также вошли актрисы Сара Годон,  иранская актриса театра и кино Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.



В мужском рейтинге лидировал южнокорейский певец и танцор Ким Тхэ Хена. За ним следуют актеры Джейсон Момоа и Арми Хаммер, а замыкают пятерку лидеров актеры Идрис Эльба и Марьяно Ди Вайо.



Напомним, недавно был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет.

Также стало известно, кто из звезд больше всех отдавал деньги на благотворительность. Первое место занял хип-хоп исполнитель Chance the Rapper. В рейтинг также вошли Рианна и Ники Минаж.

Источник: segodnya.ua
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