Составлен рейтинг ТОП-100 самых красивых людей в мире

На официальном канале развлекательного сайта TC Candler на YouTube опубликованы ролики под названием "100 самых красивых женщин" и "100 самых красивых мужчин" 2017 года. Известно, что рейтинг наиболее привлекательных людей составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков. В 2017 году, самой красивой женщиной была признана модель, певица и актриса Лиза Соберано. На второй позиции оказалась модель Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

Ким Тхэ Хен. Фото: Instagram