Джуд Лоу празднует круглую дату

У голливудской звезды Джуда Лоу сегодня юбилей — он отмечает 45-летие. Актер родился в Лондоне в семье учителей и был вторым ребенком. Его родители очень любили театр и талант маленького сына всегда поощряли, да и сам Джуд с раннего детства не скрывал свои способности и уже в шесть лет выступал на сцене детского театра. Чуть позже Лоу дебютировал и на телевидении, став участником одного из подростковых скетч-шоу. Но первые крупные роли ему доставались именно на театральной сцене.





Джуд Лоу был уже довольно популярен в Великобритании, когда в середине 90-х Джуд решил покорить Голливуд. В 1999 году он получил мировую известность после съемок в фильме «Талантливый мистер Рипли». Благодаря этой работе Лоу был номинирован на несколько престижных кинопремий. После этого были такие картины, как «Холодная гора», «Авиатор», «Отпуск по обмену» и «Шерлок Холмс». Сейчас артист продолжает принимать участие в крупных проектах. И даже снялся в главной роли в сериале «Молодой папа», который был одобрен критиками. В одном из недавних интервью Джуд Лоу признался, что пережил кризис веры, не помнит о славе секс-символа, а себя считает очень скучным человеком.











