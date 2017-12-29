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29 декабря 17, 11:15
Сестра Меган Маркл обиделась на принца Гарри
Меган Маркл
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Сестра Меган Маркл высказалась относительно слов принца Гарри по поводу семьи.
Меган Маркл скоро станет частью королевской семьи Великобритании, а поэтому все праздники должна проводить с принцем Гарри. И вот недавно она встретила с королевской семьей Рождество.

После чего принц Гарри поделился своими эмоциями от совместного с Маркл время провождения в честь праздника. На BBC Radio 4, Гарри сказал следующее:

Это было фантастически. В моей семье все довольны тем, что Меган встречала Рождество вместе с нами. Мы отлично провели время вместе с Уильямом и Кейт, вместе бегали с детьми. Меган отлично со всем справилась. Думаю, такой семьи у нее никогда не было.



Только слова принца Гарри не понравились семье Меган Маркл. Ее сестра Саманта Маркл высказалась относительно предположений принца Гарри, что у Маркл никогда не было такой семьи, как его.

У Меган большая семья, которая всегда была и есть рядом. Когда отец и Дория (мать Меган — прим. ред.) развелись, мы сделали все для того, чтобы у Меган теперь стало два дома. Никто не чувствовал себя отчужденным. Просто Меган была слишком занята. У нее есть сестра, брат, тети, дяди, двоюродные братья и сестры и наш замечательный отец. А замужество Меган лишь сделает эту семью еще больше.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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