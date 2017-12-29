Сын Бекхэмов признан моделью года

Дети Бекхэмов с самого детства проявляют интерес к разного рода творческим профессиям. У старшого, Бруклина Бекхэма, даже есть первые положительные результаты. К примеру, его фотоработы или работа в качестве модели.





Бруклина Бекхэма даже назвали "моделью года" по версии влиятельного Models.com. Он занял первую строчку рейтинга по итогам голосования на сайте и таким образом признан лучшей "Моделью среди звезд".













Правда, по мнению экспертов лучшей моделью стал рэпер A$AP Rocky. В таком же рейтинге, но среди женщин по мнению читателей портала лучшей стала Зендая, а эксперты назвали Рианну лучшей моделью-звездой.



