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Шоу-бизнес
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29 декабря 17, 18:53
Чем порадует новогодний выпуск "Вечернего Квартала"? (ФОТО)
Вечерний Квартал
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Владимир Зеленский и Елена Кравец сыграют Ромео и Джульетту в новогоднем выпуске шоу «Вечерний Квартал»

В новогоднюю ночь нас будет радовать не только калейдоскоп знаменитостей, но ещё и трагичнейшая повесь о роковых возлюбленных в исполнении актёров студии Квартал 95.

Зрители канала "1+1" встретят Новый год в уютной атмосфере и веселой компании любимых юмористов студии "Квартал 95" и самых известных артистов страны. 31 декабря на телеканале покажут новогодний выпуск популярного юмористического шоу Вечерний Квартал.


пресс-служба канала 1+1

Зажигательные выступления звезд шоу-бизнеса, тренера "Голосу. Діти" MONATIKDZIDZIO и Ольга ЦибульскаяНасти Каменских(NK), главных "сердцеедов" страны Олега Винника и ВиталияКозловского принесут праздничное настроение в дом каждого украинца. Кроме того, в новогоднем выпуске проекта актеры студии "Квартал 95" примеряют на себя рекордное количество образов, перевоплотившись в героев известных сказок и художественных произведений.

На сцене "Вечернего Квартала" Елена Кравец и ВладимирЗеленский в образах шекспировских героев Ромео и Джульетты проведут традиционную рубрику "Новости" в стихах.


пресс-служба канала 1+1

Герои подвели итоги:

Ну что ж родная, подытожим.

Корнет, коррупция, НАБУ,

Зарплаты, транши, СБУ,

Правительство, налог, менты.

Кто виноват во всем? – Сваты!

В другом номере, который запомнился зрителям во время съемок яркими костюмами, "квартальцы" перевоплотятся в персонажей популярной детской сказки "Буратино". Главную роль в сценке сыграет Мика Фаталов, папу Карло - Евгений Кошевой, а роль верного друга Мальвины пса Артемона досталась Степану Казанину.

Кроме того, на сцене "Вечернего Квартала" известные юмористы покажут, как празднуют Новый год в обычной украинской семье.


пресс-служба канала 1+1

Елена Кравец попросила своего "мужа" Владимира Зеленского купить продуктов к Новому году:

"Дорогой, купи куриные крылышки, бедрышки, грудки и лапки".

 На что получила лаконичный ответ:

"Ты что, хочешь заново собрать курицу?"

Актеры студии "Квартал 95" приготовили особую шуточную песню к праздничному выпуску. В композиции они подведут итоги уходящего года, поздравят зрителей с новым и расскажут, как проходит утро после Нового года в некоторых украинских семьях:

В голубцях начинка -

голки з-під ялинки,

І вночі не спиться,

бо у штанях пшениця

Стеля вся в салаті,

паті в моїй хаті,

Дід мороз під боком,

значить з Новим роком нас!

Встретить Новый год с телеканалом "1+1" и увидеть новогодний выпуск шоу "Вечерний Квартал" можно будет 31 декабря в 20:15.

Источник: ivona

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