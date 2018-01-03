Наташа Королева с сыном и мужем встретила Новый год (ФОТО)

Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото.





На снимке Наташа позирует на фоне елки в компании мужа Сергея и сына Архипа. 15-летний Архип сильно похож на отца. Парень живет в Майами вместе с бабушкой.





"Как же Архип похож на Сережу", "На папу похож, красавчик", "Сын на папу похож", "Сыну выше мамы, красавчик!", "Наташа ты конкретно стареешь", "Какой красивый вырос сынок", комментируют пользователи.













Фото: Instagram





Ранее Наташа Королева записала дуэт с молодым музыкантом Германом Титовым. Режиссером клипа на композицию "Мой Дед Мороз" выступила сама Королева. Клип не пришелся по душе фанатам артистки.







