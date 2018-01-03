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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 января 18, 23:09
Наташа Королева с сыном и мужем встретила Новый год (ФОТО)
Наташа Королева
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15-летний Архип сильно похож на своего отца
Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким семейным фото.

На снимке Наташа позирует на фоне елки в компании мужа Сергея и сына Архипа. 15-летний Архип сильно похож на отца. Парень живет в Майами вместе с бабушкой.

"Как же Архип похож на Сережу", "На папу похож, красавчик", "Сын на папу похож", "Сыну выше мамы, красавчик!", "Наташа ты конкретно стареешь", "Какой красивый вырос сынок", комментируют пользователи.



Фото: Instagram    

Ранее Наташа Королева записала дуэт с молодым музыкантом Германом Титовым. Режиссером клипа на композицию "Мой Дед Мороз" выступила сама Королева. Клип не пришелся по душе фанатам артистки.


Напомним, жена композитора Игоря Николаева прокомментировала конфликт с Наташей Королевой. Певица Юлия Проскурякова призналась, что ей очень повезло с супругом. В течение десяти лет возлюбленные пытались завести малыша, и только два года назад Юлия родила дочку Нику.
Источник: segodnya.ua
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