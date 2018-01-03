Неймар опять вернулся к своей бывшей девушке. ВИДЕО

Жизнь бразильской суперзвезды напоминает сюжет бразильского же сериала.

Как выяснилось, Неймар вновь сошелся со своей бывшей подругой Брунай Маркезин.

Пара была замечена на вечеринке в честь Нового года.

Молодые люди держали друг друга в объятиях и целовались, чего было достаточно, чтобы сделать вывод о новом витке их отношений.

Mar miminu, é aquela pegação de saudade guardada, sabe? Aiiiiii que deliciaaaaaa

Публикация от Tia Crey (@tiacrey) Дек 30, 2017 at 10:37 PST

Напомним, первый раз пара рассталась в 2013-м году, после чего вновь сошлась перед чемпионатом мира, а потом последовал еще один распад, и новое воссоединение в 2016-м, продлившееся всего несколько месяцев.





to no chão #brumar pic.twitter.com/YpVZUiadou

Будет ли четвертая попытка успешной?