Неймар опять вернулся к своей бывшей девушке. ВИДЕО

Жизнь бразильской суперзвезды напоминает сюжет бразильского же сериала.
Как выяснилось, Неймар вновь сошелся со своей бывшей подругой Брунай Маркезин.
Пара была замечена на вечеринке в честь Нового года.
Молодые люди держали друг друга в объятиях и целовались, чего было достаточно, чтобы сделать вывод о новом витке их отношений.
Mar miminu, é aquela pegação de saudade guardada, sabe? Aiiiiii que deliciaaaaaa
Публикация от Tia Crey (@tiacrey) Дек 30, 2017 at 10:37 PST
Напомним, первый раз пара рассталась в 2013-м году, после чего вновь сошлась перед чемпионатом мира, а потом последовал еще один распад, и новое воссоединение в 2016-м, продлившееся всего несколько месяцев.
to no chão #brumar pic.twitter.com/YpVZUiadou— Monalisa do Pop (@monalisa_do_pop) 31 декабря 2017 г.
Будет ли четвертая попытка успешной?