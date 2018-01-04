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3 января 18, 16:55
Трогательное семейное фото Лилии Ребрик
Лилия Ребрик
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Телеведущая Лилия Ребрик совсем скоро станет мамой во второй раз.
Как сообщалось ранее, телеведущая и актриса Лилия Ребрик скоро станет мамой во второй раз. 

Об этом она сама сообщила своим подписчикам, с которыми часто делится новостями и свежими фото.

Так, в этот раз Лилия поделилась теплым семейным снимком, который умилил ее поклонников:

 
"Вже сьогодні наступить моє улюблене свято- свято дитинства, сповнене передчуття й мрій. Завжди здавалося, що з першого січня все буде інакше... Новий рік, нові емоції, нові враження... Але й рік, що минає, видався для нашої родини таким казковим... Тож сьогодні насолоджуємося ялинкою, мандаринами, олів’є, передноворічною метушнею. Називається встигнути й не проспати Дідуся Мороза з подарунками"

К слову, как стало известно с подписи к фото, Новый год любимый праздник Лилии Ребрик в году.
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