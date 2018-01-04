Трогательное семейное фото Лилии Ребрик

Как сообщалось ранее, телеведущая и актриса Лилия Ребрик скоро станет мамой во второй раз.





Об этом она сама сообщила своим подписчикам, с которыми часто делится новостями и свежими фото.





Так, в этот раз Лилия поделилась теплым семейным снимком, который умилил ее поклонников:





"Вже сьогодні наступить моє улюблене свято- свято дитинства, сповнене передчуття й мрій. Завжди здавалося, що з першого січня все буде інакше... Новий рік, нові емоції, нові враження... Але й рік, що минає, видався для нашої родини таким казковим... Тож сьогодні насолоджуємося ялинкою, мандаринами, олів’є, передноворічною метушнею. Називається встигнути й не проспати Дідуся Мороза з подарунками"





К слову, как стало известно с подписи к фото, Новый год любимый праздник Лилии Ребрик в году.

