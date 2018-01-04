Леся Никитюк выложила в Instagram постельное фото

Леди Ле неоднократно баловала своих фолловеров в соцсети пикантными фотографиями, но на этот раз она превзошла их ожидания и сфотографировалась в полупрозрачной ночной сорочке прямо в постели, пишет Хроника.





Подписала Леся свое фото так: "Good morning 2018.... да, да, я только проснулась) Хорошо, что не под елкой) Иду распаковывать подарки!".













Подписчики Леси Никитюк по достоинству оценили ее новое фото, а также ее бюст, который первым делом бросается в глаза. За один час в Инстаграме новая постельная фотка теле-звезды собрала более 35 тысяч лайков.











