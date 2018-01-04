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3 января 18, 17:42
Леся Никитюк выложила в Instagram постельное фото
Леся Никитюк
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Телеведущая сфотографировалась в постели в откровенной комбинации.
Леди Ле неоднократно баловала своих фолловеров в соцсети пикантными фотографиями, но на этот раз она превзошла их ожидания и сфотографировалась в полупрозрачной ночной сорочке прямо в постели, пишет Хроника.

Подписала Леся свое фото так: "Good morning 2018.... да, да, я только проснулась) Хорошо, что не под елкой) Иду распаковывать подарки!".



Подписчики Леси Никитюк по достоинству оценили ее новое фото, а также ее бюст, который первым делом бросается в глаза. За один час в Инстаграме новая постельная фотка теле-звезды собрала более 35 тысяч лайков. 


Источник: dpchas.com.ua

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