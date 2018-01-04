Регина Тодоренко опубликовала фото с новым бойфрендом

Певица и ведущая Регина Тодоренко недавно рассталась со своим парнем с продюсером Никитой Трякиным и ушла из шоу "Орел и Решка".





Да и вообще у нее произошло много изменений за последнее время, включая переезд в Америку на время учебы там.





А вот недавно стало известно еще об одном изменении. У Регины Тодоренко появился новый парень, пишет tochka.net.













Дело в том, что Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала фото с мужчиной и добавила сердечко на снимок. Конечно же, все подумали, что это ее новый парень.







