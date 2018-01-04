Дэвид Бекхэм сделал яркое фото с тремя сыновьями (ФОТО)

В последние годы совместное путешествие во время зимних праздников стало своеобразной традицией звездного семейства. Конечно, на протяжении года и Дэвид, и Виктория, и их дети много путешествуют, однако, довольно редко делают это всей семьей. Особенно сейчас, когда Бруклин живет отдельно от родителей в Нью-Йорке.





К слову, видимо из-за внезапной самостоятельности старшего сына, Виктория и Дэвид в этом году особенно трепетно отнесли к семейному путешествию. В личном микроблоге звезд можно увидеть множество снимков, на которых позируют практически все члены семьи. Одним из самых популярных фото за последние дни стал кадр, на котором Дэвид Бекхэм позирует с сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом.











