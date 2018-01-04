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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 января 18, 11:12
Дэвид Бекхэм сделал яркое фото с тремя сыновьями (ФОТО)
Дэвид Бекхэм
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Вскоре после празднования Рождества Бекхэмы отправились в полном составе в теплые края.
В последние годы совместное путешествие во время зимних праздников стало своеобразной традицией звездного семейства. Конечно, на протяжении года и Дэвид, и Виктория, и их дети много путешествуют, однако, довольно редко делают это всей семьей. Особенно сейчас, когда Бруклин живет отдельно от родителей в Нью-Йорке.

К слову, видимо из-за внезапной самостоятельности старшего сына, Виктория и Дэвид в этом году особенно трепетно отнесли к семейному путешествию. В личном микроблоге звезд можно увидеть множество снимков, на которых позируют практически все члены семьи. Одним из самых популярных фото за последние дни стал кадр, на котором Дэвид Бекхэм позирует с сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом. 



Источник: https://kinoafisha.ua/
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