Пэрис Хилтон выходит замуж (ФОТО)

Радостными эмоциями звезда уже поделилась с фолловерами в соцсетях:





Я сказала "да"! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует. — обратилась Пэрис к Крису.





Знала ли она, отправляясь сегодня кататься на лыжах, что бойфренд опустится перед ней на одно колено, неизвестно, но момент был тщательно задокументирован: Пэрис опубликовала серию снимков, на которых запечатлены не только ее поцелуи с новоиспеченным женихом, но и кольцо очень внушительного размера. Журналистам Хилтон уже рассказала, что кольцо "потрясающее" и "невероятно сверкает".



















