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4 января 18, 11:16
Пэрис Хилтон выходит замуж (ФОТО)
Пэрис Хилтон
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Свершилось: Пэрис Хилтон выходит замуж! Предложение руки и сердца от своего 32-летнего бойфренда, актера и модели Криса Зилки, 36-летняя светская львица получила пару часов назад на горнолыжном курорте в Аспене, что в Колорадо.
Радостными эмоциями звезда уже поделилась с фолловерами в соцсетях:

Я сказала "да"! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует. — обратилась Пэрис к Крису.

Знала ли она, отправляясь сегодня кататься на лыжах, что бойфренд опустится перед ней на одно колено, неизвестно, но момент был тщательно задокументирован: Пэрис опубликовала серию снимков, на которых запечатлены не только ее поцелуи с новоиспеченным женихом, но и кольцо очень внушительного размера. Журналистам Хилтон уже рассказала, что кольцо "потрясающее" и "невероятно сверкает".





Источник: https://kinoafisha.ua/
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