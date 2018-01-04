Ева Лонгория впервые показала округлившийся животик (ФОТО)

Будущая мама опубликовала в Инстаграм фото своего округлившегося животика, который нежно обнимают руками родные селебрити.





Эта красноречивая фотография лишь подтверждает слухи об интересном положении Евы, которые достаточно давно ходили в сети. Лонгория находится на 5 месяце беременности и уже весной 2018 она со своим любимым Хосе Антонио Бастоном станут родителями. Инсайдеры утверждают, что первенцем звездной мамочки станет мальчик.





Новый год, новые приключения! Я так благодарна моей замечательной семье за то, что они дают моему ребенку столько любви! - написала Лонгория.











