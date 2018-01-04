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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 января 18, 11:23
Ева Лонгория впервые показала округлившийся животик (ФОТО)
Ева Лонгория
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42-летняя актриса Ева Лонгория наконец официально подтвердила новость о своей беременности.
Будущая мама опубликовала в Инстаграм фото своего округлившегося животика, который нежно обнимают руками родные селебрити.

Эта красноречивая фотография лишь подтверждает слухи об интересном положении Евы, которые достаточно давно ходили в сети. Лонгория находится на 5 месяце беременности и уже весной 2018 она со своим любимым Хосе Антонио Бастоном станут родителями. Инсайдеры утверждают, что первенцем звездной мамочки станет мальчик.

Новый год, новые приключения! Я так благодарна моей замечательной семье за то, что они дают моему ребенку столько любви! - написала Лонгория.



Источник: https://kinoafisha.ua
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