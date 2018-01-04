Леся Никитюк впервые показала своего жениха

Леся Никитюк недавно всех удивила новостью о том, что у нее есть жених. Ведь она никогда раньше не комментировала личную жизнь. А тут прям сразу новость о скорой свадьбе.





Подробностями относительно свадьбы Леся Никитюк не делится. А вот первое фото со своим женихом она все же показала.





Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" опубликовала первое фото со своим возлюбленным под Новый год, в посте, где подводила итоги года. О своем избраннике написала следующее:





В 2017 я прошла Рай и Ад, в любимой программе @orelireshka_official, но Адом для меня оказалось не Гана, Каракас или Калькутта, а потеря любимого друга Гашика. Но Бог подарил мне нового друга-любимого соседа, вы его знаете под псевдонимом "поляк", который меня полюбил, а я полюбила его).











