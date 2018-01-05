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Шоу-бизнес
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5 января 18, 10:39
Даша Астафьева рассказала, почему не выходит замуж
Даша Астафьева
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Даша Астафьева призналась, что планировала сыграть свадьбу в сентябре 2017-го года.
Певица Даша Астафьева недавно призналась, что Артем Ким – ее жених. Более того, артистка называет Кима своим мужем. Вот только свадьбы не было.

Как сообщила, Даша Астафьева свадьбу они с Артемом Кимом планировали сыграть еще в сентябре в 2017 году.

Журналисту ТСН Атефьева призналась, что Ким сделал ей предложение летом 2017 года. Однако, из-за ареста Артема Кима они так и не смогли воплотить свои планы в реальность.

Многие спрашивают Астафьеву, почему она не выходит замуж и не рожает детей. Пока это невозможно из-за судебного дела:

Меня все спрашивают, почему я замуж не выхожу и детей не рожаю? Я хочу, но не могу.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
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