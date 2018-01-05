Даша Астафьева рассказала, почему не выходит замуж

Певица Даша Астафьева недавно призналась, что Артем Ким – ее жених. Более того, артистка называет Кима своим мужем. Вот только свадьбы не было.





Как сообщила, Даша Астафьева свадьбу они с Артемом Кимом планировали сыграть еще в сентябре в 2017 году.





Журналисту ТСН Атефьева призналась, что Ким сделал ей предложение летом 2017 года. Однако, из-за ареста Артема Кима они так и не смогли воплотить свои планы в реальность.





Многие спрашивают Астафьеву, почему она не выходит замуж и не рожает детей. Пока это невозможно из-за судебного дела:





Меня все спрашивают, почему я замуж не выхожу и детей не рожаю? Я хочу, но не могу.











