«Мама, хочу!»: 11 самых избалованных детей знаменитостей

С самого детства у них есть все, что только может пожелать взрослый человек – слава, деньги, безграничные возможности и даже влияние. Они не знают, что такое простые детские радости, зато знают, сколько должна стоить их очередная игрушка и как заставить родителей делать то, что они хотят. Мы рассказываем об 11 «золотых» отпрысках, которые настолько избалованы своими неугомонными родителями, что вместе с ветрянкой рискуют подхватить еще и звездную болезнь.

Блю Айви, 6 лет





Блю Айви с родителями на NBA All-Star Game, 19 февраля 2017 года

Кто ее родители: Бейонсе и Джей-Зи

Дата рождения: 7 января 2012 года

Первый ребенок Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви Картер родилась не просто с серебряной ложкой во рту, а с целой горой дорогих подарков в придачу, среди которых были и дизайнерский стульчик, украшенный драгоценными камнями, и коляска за 50 тысяч долларов, и наряды от самых люксовых брендов. Девочка росла настоящей любимицей семьи (отец даже вставил звуки ее первого крика в одну из своих песен), и, кажется, родители до сих пор готовы удовлетворить любой ее каприз. Вечеринки в честь дня рождения и просто так, мини-версии люксовых авто (в автопарке девочки уже есть розовый Cadillac и синий Lamborghini), породистый арабский жеребец за $75 000, ювелирные украшения и, наконец, дизайнерские платья, копирующие мамины наряды, – похоже, что родители Блю Айви явно не чувствуют разницы между понятиями «порадовать» и «избаловать».

Мама с дочкой на премии MTV Video Music Awards, 28 августа 2016 года Фото Блю Айви с мамой за пару недель до рождения близнецов





В 2017-м году у малышки появились младшие брат и сестра – близнецы Сэр и Руми, чьи имена певица предварительно зарегистрировала в Торговой палате США, как товарный знак. Думается, что вскоре близнецам также предстоит познать все прелести богатой жизни, в то время как Блю Айви, вполне вероятно, впервые испытает доселе незнакомое ей чувство нехватки внимания. Между тем, сама Бейонсе, по словам инсайдеров, в день X пожелала привести старшую дочь в родильную палату, чтобы та не чувствовала себя отчужденной от семьи, и специально для такого события заказала для Блю Айви костюмчик медсестры от Givenchy. Насколько такой шаг матери поможет девочке свыкнуться с семейной конкуренцией, остается загадкой.





Сури Круз, 11 лет





Сури Круз на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе, 15 января 2017 года

Кто ее родители: Кэти Холмс и Том Круз

Дата рождения: 18 апреля 2006 года

В 2017 году светский львенок Сури Круз отметила 11-летие и, похоже, эта девочка всерьез готовится к тому, чтобы в будущем стать королевой нью-йоркской золотой молодежи. Сами посудите: с малых лет девочка избирательна в гардеробе (предпочитает исключительно платья и юбки и даже носит туфли на каблуке), сама увольняет собственных учителей, а в свободное время посещает с подружками маникюрные салоны в центре Манхэттена. В 7 лет девочка даже выпустила собственную линию одежды.

Сури покидает школу в Челси, 10 февраля 2014 года

Юная принцесса Нью-Йорка ловит такси, 4 апреля 2017 года

Малышка живет с мамой и почти не общается с отцом, однако Том Круз все равно регулярно присылает дочери дорогие подарки. За демократическое воспитание девочки, правда, пытается отвечать Кэти Холмс, которая периодически водит дочь на баскетбольные матчи или в музеи, но все безуспешно: чаще всего Сури впадает в истерики и настаивает на том, чтобы провести время в более люксовых местах.





Валентина Палома Пино, 10 лет

Валентина Палома Пино с мамой Сальмой Хайек на отдыхе

Кто ее родители: Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Дата рождения: 21 сентября 2007 года

Свою единственную дочь актриса Сальма Хайек родила в 41 год, причем с большим трудом (врачи даже подозревали, что девочка родится с синдромом Дауна). Но, к счастью, все возможные беды поздней беременности миновали как маму, так и дочку, и теперь семья Хайек-Пино счастливо живет в благополучии и достатке. Что ж, когда твоя мама известная на весь мир актриса, а папа и дедушка – завсегдатаи списка Forbes, трудно в чем-либо нуждаться, так что уже с малых лет Валентина знает, что такое стильный гардероб, идеальный маникюр и светские выходы. Отец девочки, миллиардер Фарнсуа-Анри Пино, души не чает в дочери (в отличие, кстати, от ребенка Линды Евангелисты, его бывшей пассии) и уже, к примеру, приобрел для нее поместье в Лос-Анджелесе стоимостью 12 миллионов долларов.





Бэррон Трамп, 11 лет





Дональд Трамп с сыном Бэрроном на инаугурации, 20 января 2017 года

Кто его родители: Дональд и Малания Трамп

Дата рождения: 20 марта 2006 года

Младший сын президента США растет копией отца (его мать Мелания даже как-то назвала его в одном из интервью «мини-Дональдом»): он не просто похож на Трампа в молодости, но даже периодически копирует его стиль в одежде, отдавая предпочтение костюмам с длинными галстуками. Долгое время пресса и пользователи Интернета подшучивали над мальчиком за его «странное» поведение на публике (поговаривали даже, что президентский сын – на самом деле аутист, за что сразу же лишались своих профилей в соцсетях, а некоторые журналисты даже теряли работу).









К слову, несмотря на многочисленные шутки по поводу аутфитов мальчика, эта футболка с надписью "The Expert" мгновенно перешла в разряд Sold Out

Позднее, однако, выяснилось, что Бэррон (стараниями своей матери) просто не привык к вниманию со стороны всего мира и предпочитает вести скромную жизнь нью-йоркского «золотого» мальчика: ходить в частную школу, обучение в которой стоит 45 тысяч в год, играть на своем отдельном этаже в Trump Tower, гулять в сопровождении охраны и делать себе маски для лица с черной икрой из косметической линейки матери.





Харпер Бэкхем, 6 лет





Харпер Бэкхем со старшим братом Бруклином. Юноша выложил фото в свой Instagram, чтобы поздравить любимую сестренку с днем рождения, 10 июля 2017 года

Кто ее родители: Виктория и Дэвид Бекхэм

Дата рождения: 10 июля 2011 года

Харпер не только любимица папарацци всего мира, но и самый опекаемый ребенок в семье Бекхэм. Мама Виктория балует девочку модной одеждой и походами на самые значимые показы, где малышка сидит, конечно же, в первом ряду, а папа Дэвид чуть ли не в каждом интервью утверждает, что души не чает в дочке и будет дарить ей все только самое лучшее.

Папа с дочкой на прогулке, 22 июля 2017 года

Харпер с папой на площади Букингемского дворца перед своей birthday party, 10 июля 2017 года





Шестой день рождения Харпер отметила в Букингемском дворце в компании лучших подружек и принцессы Евгении, 10 июля 2017 года

Что ж, похоже, Дэвид – действительно человек слова, ведь от помпезности и дороговизны его подарков Харпер теряется дар речи. К примеру, на второй день рождения любимой дочурки футболист подарил ей картину знаменитого бристольского художника Дэмиена Херста стоимостью в 600 тысяч фунтов стерлингов, а свое шестилетие единственная дочь Бэкхемов отпраздновала не просто на дорогой вечеринке, а в Букингемском дворце, где за именинницей и ее подружками приглядывала принцесса Евгения, внучка Елизаветы II, между прочим.





Джордж и Шарлотта Кембриджские, 4 и 2 года





Семья Кембриджских покидает аэропорт Гамбурга, 21 июля 2017 года

Кто их родители: Уильям и Кэтрин, герцог и герцогиня Кембриджские

Дата рождения: 22 июля 2013 года и 2 мая 2015 года

Что ж, эти королевские малыши – вполне ожидаемые гости нашего списка. А вы как думали? Аристократы уже давно не те чопорные и скучные зануды с манерами, не менявшимися со времен королевы Анны. Теперь среди них есть и маленькие озорные детишки, с брильянтовыми наборами для маникюра за полтора миллиона долларов и запасом игрушек стоимостью в остров в Карибском море. Например, Джордж еще до своего рождения был одарен с головы до ног, а уж после того, как будущий наследник трона появился на свет, поток подарков стал только возрастать. Машины, велосипеды, скейтборд, плащ из кожи опоссума, одежда для серфинга, личный крокодил от правительства австралийского города Дарвин и даже серебряные слепки ручек и ножек новорожденного принца от тети Пиппы за семь тысяч фунтов стерлингов, - несмотря на то, что Кейт Миддлтон изо всех сил старается воспитывать своих отпрысков, как обыкновенных детей, подобные подарки настойчиво напоминают принцу и принцессе об их высоком положении.

Джордж и Шарлотта в аэропорту Берлина, 19 июля 2017 года

К слову, младшая сестра Джорджа Шарлотта по количеству подарков нисколько не отстает от брата. На свой первый день рождения маленькая принцесса получила подарки из 64 стран, среди которых значились, к примеру, золотая погремушка, инкрустированная бриллиантами, сапфирами и рубинами за 30 тысяч фунтов стерлингов, фигурки из китайского шелка, а также игрушки, одеяльца и другие подношения, сопровождавшиеся внушительными благотворительными пожертвованиями в британские проекты.

Джордж в восторге от оказанной ему чести в аэропорту Гамбурга...

...в то время, как Шарлотта явно недовольна положением вещей

Между тем, очевидно, что в столь юном возрасте королевские отпрыски не способны в полной мере оценить дороговизну своих подарков, тогда как ценность публичного внимания к их персоне, несмотря на старания мамы, им полностью ясна. Чем они, кстати, и пользуются, периодически демонстрируя характер. Мы отлично помним, как принц Джордж, к примеру, раскапризничался на шоу у Royal International Air Tattoo год назад, а его сестра прилюдно расплакалась и картинно упала на землю в аэропорту Гамбурга, когда той не понравилось, что ее мама отобрала у нее столь милые сердцу листочки бумаги.





Захарий Джексон Левон и Элайджа Джозеф Даниэль, 8 и 6 лет





Элтон Джон с супругом и детьми на ежегодной вечеринке собственного фонда по борьбе со СПИДом, 22 апреля 2015 года

Кто их родители: Элтон Джон и Дэвид Ферниш (и суррогатная мать)

Дата рождения: 25 декабря 2010 года и 11 января 2013 года

Музыкант Элтон Джон и его супруг режиссер Дэвид Ферниш могут похвастаться сразу двумя объектами обожания: их сын Захарий Джексон Левон появился на свет в 2010 году, а еще через 2 года пара обзавелась вторым ребенком Элайджой Джозефом Даниэлем. Оба отца души не чают в своих детях, преподнося им коляски за 700 фунтов стерлингов, детскую за 2 миллиона долларов, лучшую дизайнерскую одежду и каникулы на самых дорогих курортах.

Семья Элтона Джона отдыхает в Сен-Тропе, 7 августа 2017 года

Однако, судя по всему, вся эта «сладкая жизнь» у мальчиков будет длиться недолго. Так, год назад Элтон Джон официально объявил о том, что не станет передавать сыновьям свое двухсотмиллионное наследство, чтобы Захарий и Элайджа сначала осознали реальную ценность труда и денег. С другой стороны, без средств к существованию музыкант детей не оставит – у мальчиков будут и машины, и дома и свободные деньги на отдых и развлечения. Так что о строгом пуританском воспитании речи здесь, конечно, не идет.





Макс Лайрон Брэтман и Саммер Рейн, 10 лет и 3 года





Кристина Агилера с детьми на вечеринке в честь дня рождения Саммер Рейн, 20 августа 2016 года

Кто их родители: Кристина Агилера и Джордан Брэтман

И: Кристина Агилера и Мэттью Ратлер

Дата рождения: 12 января 2008 года и 16 августа 2014 года

Кристина Агилера, как и многие звездные мамы, души не чает в своих детях и не упускает случая лишний раз их побаловать. Так, к примеру, известно, что еще до рождения своего первенца, певица и ее тогдашний супруг Джродан Брэтман вложили в детскую малыша 35 тысяч долларов. В комнате младенца ждали кровать в форме лодки, гигантский светящийся полумесяц, медвежонок Паддингтон в человеческий рост, десяток игровых приставок и очень дорогая дизайнерская мебель.

Кристина Агилера катает сына на лодке в честь его пятого дня рождения, Калифорния, 12 января 2012 года





Макс Лайрон Брэтман на премьере фильма "Эмоджи фильм", Уэствуд, 23 июля 2017 года

Саммер Рейн с отцом Мэттью Раттлером на том же мероприятии





Такого же внимания удостаивается и дочка Кристины от продюсера Мэттью Ратлера Саммер Рейн. Мама устраивает для малышки красочные вечеринки, одевает, как настоящую принцессу, а однажды даже позволила ей появиться на обложке одного из американских журналов (пока, правда, только в своей компании).

источник: marieclaire.ru

