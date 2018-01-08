Из-за Анджелины Джоли Брэд Питт пропустил "Золотой глобус"

Все внимание на кинопремии досталось Анджелине Джоли, которая появилась на красной дорожке в компании сына Пакса. Дженнифер Энистон пришла только на официальную часть, чтобы вручить награды. На красной дорожке Энистон не стала позировать.





Инсайдеры уверены – появление на одной красной дорожке с бывшими возлюбленными для Брэда Питта стало бы ударом, однако другие источники, близкие к Брэду, уверяют прессу в обратном.





Сейчас актер находится в мирных отношениях и с Анджелиной, и с Дженнифер, более того, Джоли попросила Питта присмотреть за детьми, пока она находится на кинопремии.





"Анджелина не пришла бы на "Золотой глобус", если бы ее фильм не был номинирован – сейчас она заинтересована в своей карьере, а не в том, чтобы показать себя. Брэд понимает это и с удовольствием согласился ей помочь", – сообщают источники Dailymail.









Напомним, Пенелопа Крус, Риз Уизерспун, Анджелина Джоли, Эмма Стоун, Алисия Викандер, Ева Лонгория, Николь Кидман и многие другие появились на красной дорожке в черных нарядах.







