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8 января 18, 11:09
Голое фото в постели опубликовала Ким Кардашьян (ФОТО)
Светская львица Ким Кардашьян в очередной раз взбудоражила сеть своим откровенным снимком, где она позирует в постели.
37-летняя Ким Кардашьян не стесняется своих пышных форм, которые принесли ей славу. Поэтому неудивительно, что Ким периодически публикует на своей странице в соцсети Instagram довольно пикантные кадры.
После партии милых семейных фотографий звезда опубликовала довольно интимное фото на кровати. Ким с темным длинными волосами и без бюстгальтера прикрывается руками.
Фото: instagram.com/kimkardashian
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ранее американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян в буквальном смысле засияла: в своем Instagram знаменитость выложила фото, на котором она позирует топлес в золотистых блестках.
Также недавно Ким Кардашьян снялась в фотосессии в прозрачном платье.
Ранее Кардашьян посетила светское мероприятие в жакете от Tom Ford на голое тело.
Семейство Кардашьян известно своим пристрастием к моде и стильным нарядам. Недавно, на шоу The Late Late Show with James Corden по просьбе ведущего Ким Кардашьян оценила стиль своих сестер.