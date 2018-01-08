Голое фото в постели опубликовала Ким Кардашьян (ФОТО)

Светская львица Ким Кардашьян в очередной раз взбудоражила сеть своим откровенным снимком, где она позирует в постели.





37-летняя Ким Кардашьян не стесняется своих пышных форм, которые принесли ей славу. Поэтому неудивительно, что Ким периодически публикует на своей странице в соцсети Instagram довольно пикантные кадры.





После партии милых семейных фотографий звезда опубликовала довольно интимное фото на кровати. Ким с темным длинными волосами и без бюстгальтера прикрывается руками.













Фото: instagram.com/kimkardashian













Фото: instagram.com/kimkardashian





Ранее американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян в буквальном смысле засияла: в своем Instagram знаменитость выложила фото, на котором она позирует топлес в золотистых блестках.





Также недавно Ким Кардашьян снялась в фотосессии в прозрачном платье.





Ранее Кардашьян посетила светское мероприятие в жакете от Tom Ford на голое тело.





Семейство Кардашьян известно своим пристрастием к моде и стильным нарядам. Недавно, на шоу The Late Late Show with James Corden по просьбе ведущего Ким Кардашьян оценила стиль своих сестер.



