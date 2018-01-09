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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 января 18, 12:10
Пенелопа Крус на обложке французского Elle (ФОТО)
Пенелопа Крус
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Пенелопа Крус - одна из тех голливудских красоток, которая не очень любит светские мероприятия, как, впрочем, и съемки для глянца.
Пенелопа предпочитает жить в спокойствии и делает все, чтобы уберечь себя и свою семью от чрезмерного внимания со стороны журналистов и поклонников. Однако порой Пенелопа все же соглашается на проекты и съемки, и они, конечно же, получаются великолепными.

Впервые за долгое время в сети появился номер популярного журнала Elle, на обложке которое красуется стильное фото Пенелопы. Для французского глянца Крус позировала в стиле casual, который ей очень близок: рубашка свободного кроя в тонкую полоску и синие джинсы. Образ актрисы получился максимально естественным также благодаря минимальному макияжу и отсутствию ретуши фото. Что сказать, в свои 43 года актриса выглядит великолепно, не так ли?



Источник: https://kinoafisha.ua
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