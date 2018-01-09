Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.97
USD
28.20
RUB
0.49
EUR
33.70
USD
28.24
RUB
0.50
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 января 18, 12:12
Имущество шоумена Антона Мухарского арестовано
Антон Мухарский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Антон Мухарский задолжал около 400 тысяч гривен по алиментам.
Имущество известного украинского шоумена Антона Мухарского было арестовано из-за долга по алиментам около 400 тысяч гривен. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую.

"В случае Антона Мухарского: на четверых детей не платились алименты. Задолженность накопилась под 400 тысяч гривен, и было арестовано его имущество", – рассказала она.

Бернацкая отметила, что часть арестованного имущества уже продана на электронном аукционе. В частности, с молотка ушел автомобиль с изображением самого Мухарского и его бывшей жены – Снежаны Егоровой.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Анастасия Заворотнюк должна банку полмиллиона долларов
Анастасию Заворотнюк не выпускают за границу
Рената Литвинова залезла в долги
Тори Спеллинг задолжала банкам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Леди Гага опубликовала откровенный снимок (ФОТО)
noimageОльга Сумская с мужем отдыхают в горах (ФОТО)
noimageУилл Смит растрогал поклонников посланием к жене
noimageПавел Воля шокировал радикальной сменой имиджа (ФОТО)
noimage"Джон Сноу" устроил дебош в баре Нью-Йорка (ВИДЕО)
Лента новостей