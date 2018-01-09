Имущество шоумена Антона Мухарского арестовано

Имущество известного украинского шоумена Антона Мухарского было арестовано из-за долга по алиментам около 400 тысяч гривен. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на первого замминистра юстиции Наталью Бернацкую.





"В случае Антона Мухарского: на четверых детей не платились алименты. Задолженность накопилась под 400 тысяч гривен, и было арестовано его имущество", – рассказала она.





Бернацкая отметила, что часть арестованного имущества уже продана на электронном аукционе. В частности, с молотка ушел автомобиль с изображением самого Мухарского и его бывшей жены – Снежаны Егоровой.



