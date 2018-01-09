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9 января 18, 12:13
Синди Кроуфорд показала свои любимые наряды
Синди Кроуфорд,
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Синди Кроуфорд сделала подборку любимых нарядов и вдохновила своих поклонниц на сияющие образы.
Синди Кроуфорд - одна из самых знаменитых супермоделей мира. С ее именем ассоциируются самые громкие показы, рекламные кампании, легендарные фотосессии и снимки. Еще бы, за долгие годы модельной карьеры ей удалось не просто создать портфолио великолепных работ, но стать настоящим эталоном красоты и стиля для многих женщин.

Несмотря на то, что сейчас Синди уже 51 год и она давно сошла с подиума, все же поклонникам по-прежнему невероятно интересно все, что касается Кроуфорд. Особенно внимательно они следят за ее стилем, который с годами лишь приобретает особый шарм. К слову, Синди действительно не перестает следить за собой и постоянно радует публику эффектными появлениями и роскошными образами для фотосессий.

Да, одежды в жизни Кроуфорд действительно много, но, как и у любой другой женщины, у нее есть любимые платья. Именно их она показала поклонникам в личном микроблоге.

"2017 - год сияющих платьев", - написала в Instagram супермодель и показала любимые наряды минувшего года.





Источник: https://kinoafisha.ua
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