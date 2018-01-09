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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 января 18, 12:20
Уилл Смит растрогал поклонников посланием к жене
Уилл Смит и Джада Пинкетт
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Уилл Смит - один из самых успешных актеров Голливуда.
И успех его состоит не только в профессиональных достижениях, но также в личных. Параллельно с карьерой Уиллу удалось создать крепкую семью и вырастить талантливых детей. Однако во многом, как неоднократно говорил он сам, это заслуга его супруги - Джады Пинкетт Смит. Именно она отчасти пожертвовала своей актерской карьерой, чтобы дать возможность реализоваться мужу, в то время, как сама всецело посвятила себя семье.

Уилл неоднократно говорил о любви к жене, но его недавний пост растрогал поклонников. В своем личном микроблоге Смит опубликовал раритетное свадебное фото, и написал послание жене в честь 20-летней годовщины:

"Любовь имеет что-то схожее с уходом за садом... Я научился тому, что нужно фокусироваться на том, чтобы помогать тебе расцветать и превращаться в того, кем ты хочешь быть. И это вместо того, чтобы требовать, чтобы ты становилась тем, чего требует мое эго.

Я научился находить удовольствие в том, чтобы питать твои мечты вместо того, чтобы бороться с тобой, дабы удовлетворить свои эгоистичные потребности и насытить свою неуверенность.

Я научился тому, что любовь - это умение слушать. Любовь - это умение отдавать. Любовь - это свобода.

С годовщиной, моя королева!"



Источник: https://kinoafisha.ua
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