Уилл Смит растрогал поклонников посланием к жене

И успех его состоит не только в профессиональных достижениях, но также в личных. Параллельно с карьерой Уиллу удалось создать крепкую семью и вырастить талантливых детей. Однако во многом, как неоднократно говорил он сам, это заслуга его супруги - Джады Пинкетт Смит. Именно она отчасти пожертвовала своей актерской карьерой, чтобы дать возможность реализоваться мужу, в то время, как сама всецело посвятила себя семье.





Уилл неоднократно говорил о любви к жене, но его недавний пост растрогал поклонников. В своем личном микроблоге Смит опубликовал раритетное свадебное фото, и написал послание жене в честь 20-летней годовщины:





"Любовь имеет что-то схожее с уходом за садом... Я научился тому, что нужно фокусироваться на том, чтобы помогать тебе расцветать и превращаться в того, кем ты хочешь быть. И это вместо того, чтобы требовать, чтобы ты становилась тем, чего требует мое эго.





Я научился находить удовольствие в том, чтобы питать твои мечты вместо того, чтобы бороться с тобой, дабы удовлетворить свои эгоистичные потребности и насытить свою неуверенность.





Я научился тому, что любовь - это умение слушать. Любовь - это умение отдавать. Любовь - это свобода.





С годовщиной, моя королева!"











