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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 января 18, 21:11
Модный провал: худшие образы звезд в 2017 году
Ариэль Уинтер
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Лолита отличалась на фестивале "Жара", а Алла Пугачева вышла на сцену в старомодном "выпускном" платье

В подборке неудачные образы знаменитостей.

На музыкальной премии "Золотой граммофон" Светлана Лобода предстала с непривычной прической (артистка изменила цвет волос) и в полупрозрачном платье.  "Цвет волос и платье жуть!", "Что за колхоз", "Слилась с платьем", "Наряд выбран неудачно", – комментировали пользователи.


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Фото: www.instagram.com/russkoe_radio

Певица Селин Дион, которая в этом году дебютировала на балу Института костюма в Метрополитен-музее, удивила неудачным образом. Певица выбрала экстравагантный наряд с асимметричным декором от Atelier Versace. Платье с боди Дион дополнила необычным головным убором. Западные таблоиды и блогеры назвали образ Селин худшим на Met Gala 2017.


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Фото: AFP

Ольга Бузова на гала-ужине премии канала Муз-ТВ появилась в белой рубашке и необычных ботфортах розового цвета из коллекции Vetements x Manolo Blahnik.


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Фото: Instagram

Американская актриса и певица Ариэль Уинтер поразила смелым образом. На церемонии вручения премии "Эмми-2017" Уинтер блистала в полупрозрачном платье с пайетками и камнями от Steven Khalil. Из-за чересчур высоких разрезов по бокам юной актрисе пришлось следить за своим нарядом на красной дорожке.


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Фото: REX

Певица Лолита отличалась на фестивале "Жара" в Баку. Во время концерта 54-летняя певица предстала в "голом" комбинезоне с этническими узорами, надетом поверх черного боди.


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Фото: Instagram

Алла Пугачева в 2017 решилась на эксперимент и вышла на сцену в старомодном "выпускном" платье. Примадонна предстала в непривычном наряде с пышной юбкой, который украшала "орденская лента" с кристаллами Swarovski. На голове звезды красовался ободок.


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Фото: Instagram

Британская газета Daily Mail назвала российскую модель и телеведущую Викторию Боню одной из самых безвкусно одетых знаменитостей, которые пришли на премьеру фильма "Окча" на Каннском кинофестивале-2017.

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Фото: AFP

Певица Ники Минаж продемонстрировала откровенный образ на музыкальной премии MTV Video Music Awards-2017. Ники выбрала латексный костюм не по размеру от Vex Latex, состоящий из топа с глубоким декольте и брюк.


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Фото: AFP

Бланка Бланко привлекла к себе особое внимание на киноппремии "Оскар-2017". Малоизвестная актриса оскандалилась на церемонии, надев платье с чересчур высоким разрезом от Lanvin. Фотографам удалось запечатлеть бежевые стринги Бланко.


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Фото: AFP

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Источник: segodnya.ua

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