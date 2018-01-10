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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 января 18, 11:47
Гвинет Пэлтроу подтвердила, что выходит замуж
Гвинет Пэлтроу
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45-летняя Гвинет Пэлтроу и 46-летний Брэд Фэлчак наконец-то подтвердили слухи о своей помолвке и объявили, что собираются стать мужем и женой.
Они обнародовали эту новость, как и прогнозировали инсайдеры, в журнале Goop, который принадлежит актрисе.

Нам невероятно повезло встретить друг друга в данный момент жизни, когда наши общие успехи и неудачи могут послужить фундаментом для здоровых и счастливых отношений, – говорится в заявлении пары.

Пэлтроу опубликовала в Instagram снимок, сделанный для Goop, на котором Брэд обнимает ее. О намерении влюбленных пожениться стало известно еще весной, а об их помолвке журналисты заговорили в ноябре. Роман голливудской актрисы с продюсером и сценаристом сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) продолжается несколько лет. Судя по фотографиям в соцсетях и рассказам Пэлтроу, Фэлчак нашел общий язык с ее детьми, 13-летней Эппл и 11-летним Мозесом, а также с их отцом Крисом Мартином.





Источник: https://kinoafisha.ua/
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