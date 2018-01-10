Гвинет Пэлтроу подтвердила, что выходит замуж

Они обнародовали эту новость, как и прогнозировали инсайдеры, в журнале Goop, который принадлежит актрисе.





Нам невероятно повезло встретить друг друга в данный момент жизни, когда наши общие успехи и неудачи могут послужить фундаментом для здоровых и счастливых отношений, – говорится в заявлении пары.





Пэлтроу опубликовала в Instagram снимок, сделанный для Goop, на котором Брэд обнимает ее. О намерении влюбленных пожениться стало известно еще весной, а об их помолвке журналисты заговорили в ноябре. Роман голливудской актрисы с продюсером и сценаристом сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) продолжается несколько лет. Судя по фотографиям в соцсетях и рассказам Пэлтроу, Фэлчак нашел общий язык с ее детьми, 13-летней Эппл и 11-летним Мозесом, а также с их отцом Крисом Мартином.



















