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Шоу-бизнес
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10 января 18, 12:00
Регина Тодоренко встречается с экс-участником группы Smash!
Регина Тодоренко
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Стало известно имя нового бойфренда Регины Тодоренко.
Регина Тодоренко долгое время интриговала своих поклонников тем, что у нее появился новый возлюбленный. Она публиковала его фото, но лицо не показывала. А теперь стало известно, с кем встречается Регина Тодоренко.

После того, как Тодоренко рассталась с Никитой Трякиным, она почти сразу начала отношения с известным российским певцом. Регина сама призналась, что встречается с бывшим участником группы Smash! Владом Топаловым.

А познакомилась Регина Тодоренко с Топаловым во время участия в театральной постановке Сергея Роста:

В минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь. Что еще сказать? Не бойтесь расширять границы! Учитесь новому, наступайте на горло страхам, двигайтесь вперед. И, конечно же, влюбляйтесь!
рассказала Регина в интервью СтарХиту.



Рискнете предположить, что я влюблена? Да, по уши! Думала, после расставания отдохну от амурных дел, доработаю в "Решке" и спокойно уеду в Лос-Анджелес, в Нью-Йоркскую киноакадемию на двухмесячное обучение. Но появился он и спутал все карты! После первой встречи я ходила как блаженная, ничего не понимала, даже навигатор включить не получалось. Может, это правильно? Ведь женщина – существо слабое, она должна вдохновлять, творить, а не решать кучу проблем, выполняя мужские обязанности
Регина Тодоренко.

Отметим, что Регина Тодоренко уже не только певица и ведущая. Она также работает в качестве актрисы и сейчас учится в США, дабы освоить кинорежиссуру.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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