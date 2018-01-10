Умер бывший зять Юлии Тимошенко, рок-музыкант Шон Карр

Умер Шон Карр, музыкант, лидер группы Death Valley Screamers, бизнесмен, байкер и по совместительству бывший зять Юлии Тимошенко. Шон был женат на дочери политика - Евгении.





О смерти Шона Карра на своей странице в Facebook сообщил Александр Сирота, байкер, представитель клуба "Падонки", куда входил и бывший муж дочери Юлии Тимошенко:





Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром, Брат!





Известно, что Шон Карр умер в Праге во сне. Рядом с ним была его дочь от первого брака Шарлотта. Отметим, музыкант был женат на Евгении Тимошенко в течение 7 лет - с 2005 по 2012 год. В 2013 году Карр женился на британке.



















