Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.65
USD
28.20
RUB
0.49
EUR
33.97
USD
28.33
RUB
0.50
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 января 18, 12:05
Умер бывший зять Юлии Тимошенко, рок-музыкант Шон Карр
Шон Карр
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Умер Шон Карр - бывший муж Евгении Тимошенко.
Умер Шон Карр, музыкант, лидер группы Death Valley Screamers, бизнесмен, байкер и по совместительству бывший зять Юлии Тимошенко. Шон был женат на дочери политика - Евгении.

О смерти Шона Карра на своей странице в Facebook сообщил Александр Сирота, байкер, представитель клуба "Падонки", куда входил и бывший муж дочери Юлии Тимошенко:

Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром, Брат!

Известно, что Шон Карр умер в Праге во сне. Рядом с ним была его дочь от первого брака Шарлотта. Отметим, музыкант был женат на Евгении Тимошенко в течение 7 лет - с 2005 по 2012 год. В 2013 году Карр женился на британке.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Макаревич о россиянах: "Боюсь, этот народ уже не спасти"
Во Львове попрощались с Кузьмой Скрябиным (ФОТО)
Крис Мартин рассказал о жизни после развода
В России скончался музыкант группы "Любэ"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Регина Тодоренко встречается с экс-участником группы Smash!
noimageДочь Анджелины Джоли серьезно травмировалась
noimageХолли Берри покорила фото в купальнике (ФОТО)
noimageМиранда Керр впечатлила публику внешним видом (ФОТО)
noimageНиколь Кидман опубликовала редкое фото с сестрой и мамой
Лента новостей