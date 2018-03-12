Сандра Буллок спровоцировала слухи о своей тайной свадьбе

Слухи о тайной свадьбе начались еще неделю назад, а на днях парочку заметили на прогулке, где на безымянном пальце Брайана красовалось обручальное кольцо.





Представители актрисы опровергли информацию о свадьбе, однако новые фотографии папарацци дают повод сомневаться в их словах. Похоже, что Сандра и Брайан все-таки решили скрепить свой союз, не привлекая лишнего внимания прессы. Если влюбленные на самом деле решили пожениться, то для Буллок этот брак станет вторым. Предыдущий муж актрисы, ведущий Джесси Джеймс изменял ей на протяжении долгого времени, и в итоге это вылилось в громкий скандал, из которого Сандра выходила с большим трудом. Но в 2015 она встретила Брайана и с тех пор действительно счастлива.



