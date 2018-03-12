Эмма Уотсон закрутила новый роман

Недавно пара была замечена на концерте в одном из голливудских ночных клубов.





Британская актриса Эмма Уотсон встречается с 29-летним актером и музыкантом Кордом Оверстритом, известным по сериалу "Хор". Об этом пишет Page Six.





По информации издания, пара недавно была замечена в голливудском ночном клубе The Troubadour на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats.





Кроме того, актриса присутствовала с новым бойфрендом на вечеринке Vanity Fair.





"Это безумно, но, да, они видятся друг с другом, хотя Эмма хочет сохранить эти отношения в секрете", - отмечает источник издания.





Ранее сообщалось, что актриса Эмма Уотсон назвала себя жертвой сексуальных домогательств.



