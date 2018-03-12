Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
32.40
USD
26.09
RUB
0.46
EUR
31.82
USD
25.89
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 марта 18, 11:28
Эмма Уотсон закрутила новый роман
Эмма Уотсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актриса якобы встречается со звездой сериала "Хор" Кордом Оверстритом.
Недавно пара была замечена на концерте в одном из голливудских ночных клубов.

Британская актриса Эмма Уотсон встречается с 29-летним актером и музыкантом Кордом Оверстритом, известным по сериалу "Хор". Об этом пишет Page Six.

По информации издания, пара недавно была замечена в голливудском ночном клубе The Troubadour на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats.

Кроме того, актриса присутствовала с новым бойфрендом на вечеринке Vanity Fair.

"Это безумно, но, да, они видятся друг с другом, хотя Эмма хочет сохранить эти отношения в секрете", - отмечает источник издания.

Ранее сообщалось, что актриса Эмма Уотсон назвала себя жертвой сексуальных домогательств.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Памела Андерсон готова к свадьбе
Шейлин Вудли впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Отец Бритни Спирс не одобряет выбор дочери
Памела Андерсон рассказала о романе с молодым футболистом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева очаровала фанатов (ФОТО)
noimageСветлана Лобода подтвердила свою беременность
noimageСын Сергея Притулы рассказал, кем хочет стать в будущем
noimageЗвезды, которые очень между собой похожи (ФОТО)
noimageШэрон Стоун замечена на свидании с таинственным мужчиной
Лента новостей