Звезды, которые очень между собой похожи (ФОТО)

Кто-то конечно придумывает байки о клонах, кто о пластических операциях, а кто-то вообще думает, что они настоящие близнецы. Но нет, это совершенно разные звезды, которые просто очень между собой похожи.
Предлагаем тебе убедиться и посмотреть на 10 пар селебрити, которых почти не отличить.
Карли Клосс и Тейлор Свифт
Генри Кавилл и Метт Бомер
Зоуи Дешанель и Кэти Перри
Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
Виктория Джастис и Нина Добрев
Марго Робби и Джейми Пресли
Тэйлор Лотнер и Крис Хамфрис
Лейтон Мистер и Минка Келли
Аманда Пит и Лейк Белл
Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн