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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 марта 18, 13:05
Звезды, которые очень между собой похожи (ФОТО)
Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн​
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Тебе тоже когда-то казалось, что актера или актрису будто подменили?
Кто-то конечно придумывает байки о клонах, кто о пластических операциях, а кто-то вообще думает, что они настоящие близнецы. Но нет, это совершенно разные звезды, которые просто очень между собой похожи.

Предлагаем тебе убедиться и посмотреть на 10 пар селебрити, которых почти не отличить.



Карли Клосс и Тейлор Свифт​



Генри Кавилл и Метт Бомер​



Зоуи Дешанель и Кэти Перри​



Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган



Виктория Джастис и Нина Добрев



Марго Робби и Джейми Пресли



Тэйлор Лотнер и Крис Хамфрис​



Лейтон Мистер и Минка Келли



Аманда Пит и Лейк Белл​



Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн​

Источник: https://kinoafisha.ua
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