Звезды, которые очень между собой похожи (ФОТО)

Кто-то конечно придумывает байки о клонах, кто о пластических операциях, а кто-то вообще думает, что они настоящие близнецы. Но нет, это совершенно разные звезды, которые просто очень между собой похожи.





Предлагаем тебе убедиться и посмотреть на 10 пар селебрити, которых почти не отличить.













Карли Клосс и Тейлор Свифт​













Генри Кавилл и Метт Бомер​













Зоуи Дешанель и Кэти Перри​













Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган













Виктория Джастис и Нина Добрев













Марго Робби и Джейми Пресли













Тэйлор Лотнер и Крис Хамфрис​













Лейтон Мистер и Минка Келли













Аманда Пит и Лейк Белл​













Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн​



