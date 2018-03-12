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12 марта 18, 11:37
Сын Памелы Андресон жестоко избил собственного отца
Томми Ли
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Томми Ли предъявил серьезное обвинение собственному сыну Брэндону.
Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли, который недавно обручился с актрисой, младше него на 24 года, обвинил собственного 21-летнего сына Брэндона Ли в избиении.

Новостью о драке отца с сыном, которая произошла поздно вечером в понедельник в доме Томми.

Информацию также подтвердили сотрудники полиции, которые получили звонок от Томми.

На своей странице Instagram 55-летний барабанщик разместил фото, но через некоторое время удалил его, с окровавленными губами и подписал такими словами: "Мое сердце разбито. Ты стараешься дать своим детям все, чего они только захотят, а взамен получаешь вот такое отношение. Хорошая работа, Брэндон. Замечательный сынок".

Также сообщалось, что Брэндон Ли действовал фактически в качестве самообороны, потому что отец был слишком пьян, но рок-звезда опровергает это сообщением в своем Twitter. 

"Моя невеста вместе со мной были в постели, когда мой сын вбежал в комнату и напал на меня. Я попросил его покинуть дом, а он бил меня до бессознательности. Он убежал от полиции. Это правда", - сообщил Томми.

Стоит заметить, что экс-муж Памелы Андерсон также сообщил правоохранительным органам, что Брэндон имеет разрешение на огнестрельное оружие. Именно поэтому рокер боялся, что сын начнет угрожать ему еще и оружием и вызвал полицию. 

Источник: https://kinoafisha.ua
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