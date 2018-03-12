Ольга Сумская поделилась редким фото младшей дочери

По крайней мере, об этом свидетельствует ее активность в Facebook и Instagram. В личном микроблоге актрисы регулярно появляются фото со съемок, путешествий, а также многочисленные селфи. В последнее время Сумская также начала публиковать в Instagram кадры, на которых запечатлены ее дочери.





Снимков с Антониной Паперной в микроблоге звездной мамы уже несколько, а вот фото Анны Борисюк появляются редко. Новый кадр с дочерью Ольга опубликовала в честь праздника 8 марта. На снимке Анна позирует с букетом из цветов и фруктов.











