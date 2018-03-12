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Шоу-бизнес
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12 марта 18, 11:45
Ольга Сумская поделилась редким фото младшей дочери
Ольга Сумская
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Ольга Сумская обожает социальные сети.
По крайней мере, об этом свидетельствует ее активность в Facebook и Instagram. В личном микроблоге актрисы регулярно появляются фото со съемок, путешествий, а также многочисленные селфи. В последнее время Сумская также начала публиковать в Instagram кадры, на которых запечатлены ее дочери.

Снимков с Антониной Паперной в микроблоге звездной мамы уже несколько, а вот фото Анны Борисюк появляются редко. Новый кадр с дочерью Ольга опубликовала в честь праздника 8 марта. На снимке Анна позирует с букетом из цветов и фруктов. 



Источник: https://kinoafisha.ua
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